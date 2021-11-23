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Вооруженное нападение в ДР Конго, погибли 50 человек

Вооруженное нападение в ДР Конго, погибли 50 человек В Конго город Джугу подвергся нападению повстанческой группировки под названием "Альянс за развитие Конго" (CODECO).
Другие страны
23 ноября 2021 г. 03:12
Вооруженное нападение в ДР Конго, погибли 50 человек

В Конго город Джугу подвергся нападению повстанческой группировки под названием "Альянс за развитие Конго" (CODECO).

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", в результате погибли 50 мирных жителей, в основном женщины и дети.

Члены CODECO покинули город после ограбления местных больниц и культовых сооружений.

7 мая 2021 года президент Феликс Чисекеди объявил "военную осаду" для контроля над безопасностью в штатах Северное Киву и Итури, где насилие растет.

В рамках военной осады были уволены гражданские должностные лица в регионе, а на их место были назначены военные.

По оценкам, с 2014 года в результате атак повстанцев, действующих на востоке страны, погибло не менее 7 000 мирных жителей.

Восток ДР Конго, где проходит граница с Руандой, Угандой и Бурунди, был ареной нападений и столкновений со стороны вооруженных групп, которые в течение 20 лет пытались установить контроль над рудниками, такими как золото и кобальт.

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Версия на азербайджанском языке Konqoda silahlı hücum zamanı 50 dinc sakin öldürülüb

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