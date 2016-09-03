Вооруженная группа захватила город в центральной части Мали

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Группа вооруженных людей, предположительно, джихадисты, установила контроль над городом Бони в центральной части Мали после нападения на ряд правительственных зданий.

Как передает Report, oб этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в силовых структурах и представителя местной администрации.

"В настоящий момент Бони находится под контролем джихадистов. Они проникли в город и открыли огонь по нескольким зданиям", — сообщил агентству представитель местной власти. По его словам, "армии больше нет" в районе города. Как отмечает агентство, в Бони проживают несколько тысяч человек.