Военный трибунал Египта приговорил трех лидеров исламистов к 10 годам тюрьмы

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Военный трибунал Египта приговорил во вторник трех лидеров исламистов к 10 годам лишения свободы за призывы к насилию летом 2013 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал "Аль-Яум ас-Сабиа".

В числе осужденных - духовный наставник запрещенной в стране и признанной террористической ассоциации "Братья-мусульмане" Мухаммед Бадиа, член ее руководства Мухаммед аль-Бельтаги и лояльный ей радикальный проповедник Сафуат Хигази. Кроме того, еще 90 активистов организации приговорены к пожизненному заключению (эквивалентно 25 годам в АРЕ), 49 получили от трех до семи лет лишения свободы, 50 были оправданы.