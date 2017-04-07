Военные США осуществили ракетный удар по базе в Сирии - ВИДЕО

Баку. 7апреля. REPORT.AZ/ США нанесли удар крылатыми ракетами по базе правительственных войск Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.

По его данным, США запустили около 50 ракет "Томагавк" с кораблей в Средиземном море.

Удар был нанесен по базе в районе Хомса, с которой, по мнению США, могли организовываться атаки с использованием химоружия, сообщает телеканал.

Ракетные удары США по военной базе в Сирии привели к человеческим жертвам - SANA.