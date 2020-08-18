Reuters: Военные Мали подняли мятеж близ столицы

Военные западноафриканской страны Мали подняли мятеж близ ее столицы Бамако

Военные западноафриканской страны Мали подняли мятеж близ ее столицы Бамако.

Как передает Report передает со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает агентство Reuters.

Источник в спецслужбах заявил агентству, что произошел "мятеж", добавив, что "военные взяли в руки оружие".

"Посольство получило данные о мятеже в вооруженных силах, войска направляются в Бамако. Норвежцам следует проявлять осторожность и по возможности оставаться дома, пока ситуация не прояснится", - цитирует агентство сообщение посольства Норвегии.

Также порекомендовали своим гражданам не покидать жилища посольства Франции и Испании.

"Посольство рекомендует проявлять максимальную осторожность и избегать любых перемещений, кроме как в случае крайней необходимости", - говорится в сообщении испанского посольства в Twitter.

Французское посольство заявило также о "напряженной ситуации" в районе Кати у Бамако.