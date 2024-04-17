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Военные КНР отследили пролет самолета ВМС США над Тайваньским проливом

Военные КНР отследили пролет самолета ВМС США над Тайваньским проливом Народно-освободительная армия Китая (НОАК) подняла боевые самолеты для контроля за пролетом морского патрульного самолета P-8A "Посейдон" (Poseidon) ВМС США над Тайваньским проливом.
Другие страны
17 апреля 2024 г. 12:04
Военные КНР отследили пролет самолета ВМС США над Тайваньским проливом

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) подняла боевые самолеты для контроля за пролетом морского патрульного самолета P-8A "Посейдон" (Poseidon) ВМС США над Тайваньским проливом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си.

"Восточная зона боевого командования НОАК организовала боевые самолеты для слежения за пролетом американского самолета и предупреждения его", - говорится в заявлении Ли Си, опубликованном на сайте Минобороны КНР.

Ранее пресс-служба Седьмого флота ВМС США проинформировала, что морской патрульный самолет P-8A пересек воздушное пространство над Тайваньским проливом.

Пролет американского самолета состоялся после первого за последние полтора года контакта министров обороны КНР и США. Контакты военных на высоком уровне были приостановлены после поездки в августе 2022 года на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США, которым тогда была Нэнси Пелоси.

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