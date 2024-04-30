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Глава МИД Молдовы отправился с визитом в Великобританию

Глава МИД Молдовы отправился с визитом в Великобританию Глава МИД Молдовы Михай Попшой отправился с официальным визитом в Великобританию.
Другие страны
30 апреля 2024 г. 11:19
Глава МИД Молдовы отправился с визитом в Великобританию

Глава МИД Молдовы Михай Попшой отправился с официальным визитом в Великобританию.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Moldpres со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Молдовы.

"Вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой 30 апреля-1 мая посетит с официальным визитом Великобританию", - сказано в сообщении ведомства.

Он проведет ряд встреч, в том числе с главой британского МИД Дэвидом Кэмероном, министром по делам Европы Нусратом Гани, советником премьер-министра страны Риши Сунака по нацбезопасности Тимом Бэрроу, а также членами парламента - Палаты общин и Палаты лордов.

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