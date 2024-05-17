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В Казахстане восемь человек осудили за терроризм

В Казахстане восемь человек осудили за терроризм Восемь жителей Астаны осуждены приговором суда к лишению свободы сроком от 7 до 20 лет за занятие террористической деятельностью.
Другие страны
17 мая 2024 г. 18:19
В Казахстане восемь человек осудили за терроризм

Восемь жителей Астаны осуждены приговором суда к лишению свободы сроком от 7 до 20 лет за занятие террористической деятельностью.

Как передает Report, об этом сообщает Kazinform со ссылкой на прокуратуру города.

По информации, участники террористической группы обсуждали переселение в зону боевых действий в Сирии и необходимость установления теократического строя правления в Казахстане.

"Руководитель группы организовал финансирование террористической организации, ведущей боевые действия в Сирии. Государственным обвинителем-прокурором полностью доказана вина осужденных", - говорится в сообщении.

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