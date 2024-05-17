Оверчук: Россия тесно сотрудничает с Азербайджаном по созданию коридора Север- Юг

Россия нацелена на обеспечение транспортно-логистической связанности большой Евразии, чтобы обеспечить лучшие конкурентные условия.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на пленарной сессии форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
По его словам, это позволит обеспечить лучшие конкурентные условия товаропроизводителям.
"Коллеги здесь уже говорили о тех инфраструктурных проектах, о создании коридора Север- Юг, которые мы ведем вместе с нашими партнерами. Здесь мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном. Это развитие и железнодорожных перевозок, и развитие автомобильных перевозок", - сказал он.
"Мы прежде всего нацелены на обеспечение транспортно-логистической связанности большой Евразии, таким образом мы понимаем, что мы обеспечиваем для наших товаропроизводителей лучшие конкурентные условия для выхода на рынки глобального Юга", - добавил Оверчук.