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Подозреваемый в покушении на Фицо предстанет перед судом 18 мая, ему грозит пожизненное заключение

Подозреваемый в покушении на Фицо предстанет перед судом 18 мая, ему грозит пожизненное заключение Подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо предстанет перед судом 18 мая.
Другие страны
17 мая 2024 г. 18:27
Подозреваемый в покушении на Фицо предстанет перед судом 18 мая, ему грозит пожизненное заключение

Подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо предстанет перед судом 18 мая.

Как сообщает Report cо ссылкой на AFP, об этом заявил пресс-секретарь суда.

Как уточнил телеканал Markiza, дело подозреваемого будет рассматривать специальный уголовный суд в городе Пезинок (Западная Словакия), которому Генпрокуратура передает наиболее резонансные дела. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.

Отметим, что покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, стрелявший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.

Премьера Словакии вертолетом транспортировали в больницу, он был прооперирован. Операция длилась 5 часов.

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