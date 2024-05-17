Подозреваемый в покушении на Фицо предстанет перед судом 18 мая, ему грозит пожизненное заключение

Подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо предстанет перед судом 18 мая.

Подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо предстанет перед судом 18 мая.

Как сообщает Report cо ссылкой на AFP, об этом заявил пресс-секретарь суда.

Как уточнил телеканал Markiza, дело подозреваемого будет рассматривать специальный уголовный суд в городе Пезинок (Западная Словакия), которому Генпрокуратура передает наиболее резонансные дела. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.

Отметим, что покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, стрелявший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.

Премьера Словакии вертолетом транспортировали в больницу, он был прооперирован. Операция длилась 5 часов.