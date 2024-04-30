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UKTMO: В 170 километрах южнее йеменской Сокотры поступил сигнал тревоги

UKTMO: В 170 километрах южнее йеменской Сокотры поступил сигнал тревоги Морское судно в 170 километрах южнее йеменской Сокотры сообщило о сигнале воздушной тревоги в связи с появлением дрона рядом с судном.
Другие страны
30 апреля 2024 г. 17:20
UKTMO: В 170 километрах южнее йеменской Сокотры поступил сигнал тревоги

Морское судно в 170 километрах южнее йеменской Сокотры сообщило о сигнале воздушной тревоги в связи с появлением дрона рядом с судном.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Уточняется, что инцидент произошел в 300-400 километрах на юго-восток от Африканского рога, известного также как Сомалийский полуостров.

Судно и его экипаж находятся в полном порядке и не пострадали, несмотря на попытку атаки беспилотного летательного аппарата. В центре координации добавили, что будут проводить расследование с целью выяснить, кому принадлежит БПЛА.

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