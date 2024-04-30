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Французы воспользуются выборами в Европарламент для выражения недовольства Макроном - ОПРОС

Французы воспользуются выборами в Европарламент для выражения недовольства Макроном - ОПРОС Французские избиратели воспользуются июньскими выборами в Европарламент для выражения недовольства президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Другие страны
30 апреля 2024 г. 17:14
Французы воспользуются выборами в Европарламент для выражения недовольства Макроном - ОПРОС

Французские избиратели воспользуются июньскими выборами в Европарламент для выражения недовольства президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщает Report со ссылкой на Brüssels Signal, об этом стало известно по результатам опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP).

Согласно опросу, 37% респондентов намерены проголосовать в Европейском парламенте, чтобы выразить свое несогласие с политикой Макрона, а на решение 58% респондентов при голосовании будут больше влиять национальные вопросы, чем общие проблемы Евросоюза.

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Версия на английском языке French people to use European Parliament elections to express dissatisfaction with Macron - POLL
Версия на азербайджанском языке Fransızlar Avroparlamentə seçkilərdən Makrona qarşı narazılıqlarını bildirmək üçün istifadə edəcək - SORĞU

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