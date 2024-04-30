Глава МИД Венгрии призвал усилить сотрудничество стран, выступающих за мир в Украине

Страны, выступающие за мир в Украине, должны активизировать сотрудничество, чтобы совместными усилиями добиваться скорейшего урегулирования конфликта.

Страны, выступающие за мир в Украине, должны активизировать сотрудничество, чтобы совместными усилиями добиваться скорейшего урегулирования конфликта.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил на встрече в Душанбе с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

"Некоторые европейские политические лидеры думают, что они сами находятся в состоянии войны, что Европа находится в состоянии войны, но это неправда, потому что это война между Украиной и Россией", - сказал глава венгерского МИД.

Он считает, что события приобретают крайне опасный характер, "поскольку открыто обсуждается возможность отправки западных войск в Украину и начались разговоры о применении ядерного оружия".

"Вот почему страны, которые достаточно смелы, чтобы выступать за мир, должны работать вместе. И я надеюсь, что это сотрудничество поможет найти мирное решение", - подчеркнул Сийярто.