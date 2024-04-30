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В Лондоне из-за нападения неизвестного с мечом пострадали несколько человек

В Лондоне из-за нападения неизвестного с мечом пострадали несколько человек Несколько человек получили ранения в результате нападения человека, вооруженного мечом, на северо-востоке Лондона.
Другие страны
30 апреля 2024 г. 13:33
В Лондоне из-за нападения неизвестного с мечом пострадали несколько человек

Несколько человек получили ранения в результате нападения человека, вооруженного мечом, на северо-востоке Лондона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила столичная полиция.

По ее информации, инцидент, расцененный как критический, произошел в районе станции метро Хейнолт. Неизвестный на машине врезался в дом, после чего напал с холодным оружием на прохожих и двух сотрудников полиции.

"36-летний мужчина был задержан на месте и находится в заключении", - сообщили в Скотленд-Ярде. Инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом. Правоохранительные органы не разыскивают каких-либо других лиц, связанных с нападением.

Информации о состоянии пострадавших пока нет.

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Версия на английском языке Sword-wielding man held in east London after attacks
Версия на азербайджанском языке Londonda naməlum şəxs insanlara qılıncla hücum edib, xəsarət alanlar var

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