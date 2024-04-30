В Лондоне из-за нападения неизвестного с мечом пострадали несколько человек

Несколько человек получили ранения в результате нападения человека, вооруженного мечом, на северо-востоке Лондона.

Несколько человек получили ранения в результате нападения человека, вооруженного мечом, на северо-востоке Лондона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила столичная полиция.

По ее информации, инцидент, расцененный как критический, произошел в районе станции метро Хейнолт. Неизвестный на машине врезался в дом, после чего напал с холодным оружием на прохожих и двух сотрудников полиции.

"36-летний мужчина был задержан на месте и находится в заключении", - сообщили в Скотленд-Ярде. Инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом. Правоохранительные органы не разыскивают каких-либо других лиц, связанных с нападением.

Информации о состоянии пострадавших пока нет.