Карл III вернулся к исполнению общественных обязанностей

Король Великобритании Карл III вернулся к исполнению общественных обязанностей после пройденного курса лечения от ракового заболевания.

Король Великобритании Карл III вернулся к исполнению общественных обязанностей после пройденного курса лечения от ракового заболевания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы государства.

Карл III и его супруга королева Камилла посетили центр по лечению раковых заболеваний Macmillan Cancer Centre, действующий на территории больницы Университетского колледжа Лондона, где они встретились с пациентами и персоналом.

"Этот визит повысит осведомленность о важности ранней диагностики и привлечет внимание общественности к некоторым инновационным исследованиям, которые поддерживаются Cancer Research UK в больнице", - сообщили в Букингемском дворце.

Это посещение совпало с тем, что Карл III во вторник взял на себя обязанности патрона этой благотворительной организации, крупнейшего в мире независимого центра по исследованию рака.

26 января Карл III был прооперирован в плановом порядке в связи с увеличенной простатой. Во время этой процедуры у Его Величества был диагностирован рак, о чем Букингемский дворец сообщил в начале февраля. Король отошел от исполнения публичных обязанностей, однако продолжал работать.

Тип рака, обнаруженный у 75-летнего монарха, так и не был назван, однако за последний месяц было распространено несколько заявлений о состоянии здоровья Карла III.