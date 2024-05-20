США могут открыть "льготный торговый режим" для Грузии

США могут предоставить Грузии значительный военный и торговый пакет.

США могут предоставить Грузии значительный военный и торговый пакет.

Как передает Report , об этом пишет издание Politico.

По информации издания, США рассматривают возможность передачи значительного военного и торгового пакета Грузии, если она изменит, как считают в США, "антидемократический курс".

Согласно условиям законопроекта, который, как ожидается, республиканец Джо Уилсон сегодня представит Конгрессу, в Вашингтоне будут начаты переговоры об открытии "сильного льготного торгового режима" с Грузией, если будут соблюдены важные политические критерии.

Помимо улучшения доступа на американский рынок, законопроект, с которым ознакомилось издание Politico, также предусматривает либерализацию визового режима для граждан Грузии.

Законопроект также обязывает официальных лиц разработать пакет военной поддержки Грузии, включающий "обеспечение возможностей безопасности и обороны, идеальных для территориальной защиты, а также связанных с этим элементов обучения, технической и оперативной поддержки".