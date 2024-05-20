Пентагон заявил о непричастности США к крушению вертолета с президентом Ирана

США не были никоим образом причастны к крушению вертолета, на борту которого был президент Ирана Ибрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.
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"США никоим образом не причастны к крушению вертолета, это факт. Они (иранская сторона - ред.) должны провести расследование, чтобы установить причину крушения", - заявил Остин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Он подчеркнул, что к катастрофе могли привести разные факторы, в том числе "техническая неисправность, ошибка пилота".
Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли.