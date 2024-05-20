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Пентагон заявил о непричастности США к крушению вертолета с президентом Ирана

Пентагон заявил о непричастности США к крушению вертолета с президентом Ирана США не были никоим образом причастны к крушению вертолета, на борту которого был президент Ирана Ибрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.
Другие страны
20 мая 2024 г. 22:01
Пентагон заявил о непричастности США к крушению вертолета с президентом Ирана

США не были никоим образом причастны к крушению вертолета, на борту которого был президент Ирана Ибрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин.

"США никоим образом не причастны к крушению вертолета, это факт. Они (иранская сторона - ред.) должны провести расследование, чтобы установить причину крушения", - заявил Остин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Он подчеркнул, что к катастрофе могли привести разные факторы, в том числе "техническая неисправность, ошибка пилота".

Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon Rəisiyə məxsus helikopterin qəzaya uğramasında ABŞ-ın əli olmadığını açıqlayıb

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