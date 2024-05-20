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Госдеп: США не смог оказать помощь Ирану после крушения вертолета с Раиси

Госдеп: США не смог оказать помощь Ирану после крушения вертолета с Раиси Правительство Ирана обращалось к США с просьбой помочь после крушения вертолета, на борту которого находились президент исламской республики Сейед Ибрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.
Другие страны
20 мая 2024 г. 22:44
Госдеп: США не смог оказать помощь Ирану после крушения вертолета с Раиси

Правительство Ирана обращалось к США с просьбой помочь после крушения вертолета, на борту которого находились президент исламской республики Сейед Ибрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на пресс-конференции.

"Иранское правительство обратилось к нам за помощью. Мы дали им понять, что предложим помощь, как мы сделали бы это в ответ на любой запрос иностранного правительства в такой ситуации. И в конечном итоге мы не смогли предоставить эту помощь", - сказал он.

По словам Миллера, Вашингтон не смог предоставить помощь Тегерану "в основном по логистическим причинам".

Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли.

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