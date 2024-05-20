Госдеп: США не смог оказать помощь Ирану после крушения вертолета с Раиси

Правительство Ирана обращалось к США с просьбой помочь после крушения вертолета, на борту которого находились президент исламской республики Сейед Ибрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.
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"Иранское правительство обратилось к нам за помощью. Мы дали им понять, что предложим помощь, как мы сделали бы это в ответ на любой запрос иностранного правительства в такой ситуации. И в конечном итоге мы не смогли предоставить эту помощь", - сказал он.
По словам Миллера, Вашингтон не смог предоставить помощь Тегерану "в основном по логистическим причинам".
Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли.