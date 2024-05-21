Нидерланды предоставят Украине вооружение с дистанционным управлением

Нидерланды направят Украине бронемашины с боевыми модулями с дистанционным управлением.

Нидерланды направят Украине бронемашины с боевыми модулями с дистанционным управлением.

Как передает Report , об этом сообщили в минобороны Нидерландов.

В ведомстве отметили, что такие бронемашины позволяют экипажу управлять оружием изнутри и могут оказывать огневую поддержку на поле боя.

"Эта бронетехника очень важна для Украины, - сказала и. о. министра обороны королевства Кайса Оллонгрен. - Она маневренна, может быстро перемещать войска и использоваться в разведывательных, наступательных и оборонительных целях. Дистанционно управляемое вооружение обеспечивает стрелку дополнительную безопасность".

Точные сроки поставки и количество машин не уточняются.