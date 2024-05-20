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Париж направляет в Новую Каледонию дополнительные силы

Париж направляет в Новую Каледонию дополнительные силы Совет по обороне Франции под председательством президента республики Эмманюэля Макрона принял решение направить дополнительный воинский контингент в Новую Каледонию на фоне протестов.
Другие страны
20 мая 2024 г. 23:56
Париж направляет в Новую Каледонию дополнительные силы

Совет по обороне Франции под председательством президента республики Эмманюэля Макрона принял решение направить дополнительный воинский контингент в Новую Каледонию на фоне протестов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По сведениям его источника, военнослужащие займутся обеспечением безопасности общественных зданий. О каком количестве военных идет речь, не уточняется.

Отметим, что в Новой Каледонии 13 мая начались протесты, которые были инициированы предлагаемой поправкой в конституцию, предусматривающей предоставление широких избирательных прав на провинциальных выборах жителям Франции, проживающим на острове более 10 лет.

Демонстранты неоднократно подчеркивали недопустимость внесения французским правительством законодательных изменений без учета позиции местного населения и сообщали, что это противоречит Нумейскому соглашению, подписанному в 1998 году между Францией и Новой Каледонией.

На фоне бурных протестов в Нумеа, столице Новой Каледонии, французские власти ввели комендантский час и запретили проведение массовых мероприятий, полиция неоднократно применяла силу в отношении демонстрантов.

Местные власти приняли решение приостановить 21-24 мая занятия во всех государственных и частных средних школах и колледжах.

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