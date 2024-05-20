Госдеп считает ответственным за крушение вертолета Раиси правительство Ирана

США сохранят в полном объеме санкции в отношении Ирана.

Иранское правительство несет ответственность за решение поднимать в воздух 45-летний вертолет при плохих погодных условиях.

Как передает Report , об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, отвечая на вопрос о том, что ограничения на поставки Тегерану запчастей для воздушных судов могли стать причиной авиакатастрофы, в которой погибли президент Ирана Сейед Ибрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Он отметил, что США намерены в полном объеме сохранять санкции в отношении Ирана, в том числе в отношении воздушных судов.

"Мы совершенно не собираемся извиняться за санкционный режим. Иранское правительство использовало свои воздушные суда в целях транспортировки оборудования для поддержки терроризма. В связи с этим мы продолжим осуществлять в полном объеме санкционный режим, в том числе санкции в отношении воздушных судов, используемых иранским правительством", - сказал Миллер.

Представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что, несмотря на выражение официальных соболезнований Ирану в связи с катастрофой, а также участие США в минуте молчания в Совете Безопасности ООН, Вашингтон "фундаментально не поменял и не будет менять подход к Ирану" и его правительству.