Госдеп считает ответственным за крушение вертолета Раиси правительство Ирана

Иранское правительство несет ответственность за решение поднимать в воздух 45-летний вертолет при плохих погодных условиях.
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Он отметил, что США намерены в полном объеме сохранять санкции в отношении Ирана, в том числе в отношении воздушных судов.
"Мы совершенно не собираемся извиняться за санкционный режим. Иранское правительство использовало свои воздушные суда в целях транспортировки оборудования для поддержки терроризма. В связи с этим мы продолжим осуществлять в полном объеме санкционный режим, в том числе санкции в отношении воздушных судов, используемых иранским правительством", - сказал Миллер.
Представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что, несмотря на выражение официальных соболезнований Ирану в связи с катастрофой, а также участие США в минуте молчания в Совете Безопасности ООН, Вашингтон "фундаментально не поменял и не будет менять подход к Ирану" и его правительству.