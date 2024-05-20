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Конгресс США рассматривает возможные санкции против Международного суда

Конгресс США рассматривает возможные санкции против Международного суда Конгресс США рассматривает возможность введения санкций против Международного уголовного суда (МУС).
Другие страны
20 мая 2024 г. 23:29
Конгресс США рассматривает возможные санкции против Международного суда

Конгресс США рассматривает возможность введения санкций против Международного уголовного суда (МУС).

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона.

Американские законодатели рассматривают возможность введения санкций в отношении МУС в случае выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По словам Джонсона, требование прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху вызвано "кампанией по давлению на Израиль" со стороны администрации президента США Джо Байдена.

"За отсутствием лидерства со стороны Белого дома Конгресс рассматривает все возможные варианты, включая санкции, чтобы наказать МУС и добиться того, чтобы его руководство столкнулось с последствиями, если оно продвинется в вопросе выдачи ордера на арест", - заявил он.

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