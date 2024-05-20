Китай в апреле сократил импорт российской нефти

Китай в апреле сократил импорт российской нефти, что на 11,5% меньше, чем в марте.

Китай в апреле сократил импорт российской нефти, что на 11,5% меньше, чем в марте.

Как передает Report , об этом сообщает Интерфакс на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Согласно расчетам, Китай в апреле сократил среднесуточный ввоз нефти из России до 2,25 млн б/с, что на 11,5% меньше, чем в марте, когда поставки чуть не побили рекорд.

Всего за апрель Россия поставила в Китай 9,26 млн тонн нефти против 10,81 млн тонн в марте. Затраты Пекина на российскую нефть составили почти $5,7 млрд против $6,35 млрд в марте.

Среднесуточный экспорт российской нефти в КНР в апреле составил 309 тысяч тонн против 349 тысяч тонн месяцем ранее, с коэффициентом баррелизации в 7,3 - 2,25 млн б/с по сравнению с 2,55 млн б/с в марте. Таким образом, среднесуточный объем поставок из России в КНР в марте снизился на 11,5% к предыдущему месяцу, когда поставки находились на близких к рекордным значениям.

Всего Китай импортировал в апреле 42,41 млн тонн, или 10,88 млн б/с против 49,95 млн тонн, или 11,55 млн б/с в марте.