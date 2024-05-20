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Инициативу ФРГ по укреплению ПВО Украины поддержали более десятка стран

Инициативу ФРГ по укреплению ПВО Украины поддержали более десятка стран В ФРГ заявили о поддержке 12 стран инициативы укрепления ПВО Украины. Как передает Report, об этом 20 мая сообщило министерство обороны ФРГ в социальной сети X.
Другие страны
20 мая 2024 г. 22:34
Инициативу ФРГ по укреплению ПВО Украины поддержали более десятка стран

В ФРГ заявили о поддержке 12 стран инициативы укрепления ПВО Украины.

Как передает Report, об этом сообщается на странице Министерства обороны ФРГ в социальной сети X.

По данным ведомства, инициативу Германии по укреплению противовоздушной обороны (ПВО) Украины намерены поддержать 12 стран.

Отмечается, что Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада окажут финансовую помощь, а США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва помогут техникой и ракетами. К инициативе хочет подключиться и Латвия.

Отметим, что Германия объявила об инициативе по укреплению украинской ПВО (IAAD) в апреле, призвав партнеров оказать стране поддержку для ее усиления.

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