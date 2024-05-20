Инициативу ФРГ по укреплению ПВО Украины поддержали более десятка стран

В ФРГ заявили о поддержке 12 стран инициативы укрепления ПВО Украины.
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По данным ведомства, инициативу Германии по укреплению противовоздушной обороны (ПВО) Украины намерены поддержать 12 стран.
Отмечается, что Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада окажут финансовую помощь, а США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва помогут техникой и ракетами. К инициативе хочет подключиться и Латвия.
Отметим, что Германия объявила об инициативе по укреплению украинской ПВО (IAAD) в апреле, призвав партнеров оказать стране поддержку для ее усиления.