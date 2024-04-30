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В Дании отменили авиашоу из-за экономии средств вооруженных сил

В Дании отменили авиашоу из-за экономии средств вооруженных сил Авиашоу Danish Air Show на базе ВВС Дании "Ольборг", запланированное на 9 июня 2024 года, не состоится. Причина отказа от мероприятия - экономия средств.
Другие страны
30 апреля 2024 г. 19:00
В Дании отменили авиашоу из-за экономии средств вооруженных сил

Авиашоу Danish Air Show на базе ВВС Дании "Ольборг", запланированное на 9 июня 2024 года, не состоится. Причина отказа от мероприятия - экономия средств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, решение об отмене события, привлекающего большое количество зрителей, было принято руководством вооруженных сил королевства. Последний раз оно проводилось в 2018 году, и на него собрались 130 тыс. человек.

По информации, авиашоу перенесено на 15 июня 2025 года.

"Мы надеемся, что продукт, который мы можем поставить в 2025 году, стоит того, чтобы его дождаться. Нужно помнить, что на карту поставлена наша гордость", - заявил в интервью TV2 офицер по связям с прессой Мортен Валентин, который также отметил, что в сегодняшнем мире ничего нельзя утверждать с абсолютной уверенностью.

Danish Air Show - это крупнейшее военно-воздушное мероприятие в королевстве, на котором на земле и в воздухе демонстрируются боевые и транспортные самолеты и вертолеты, а также иностранные военные самолеты. Его отмена в этом году произошла на фоне одобрения парламентскими партиями исторического оборонного соглашения, добавившего армии на ближайшее десятилетие около 200 млрд крон (28,8 млрд долларов). Однако в соответствии с предыдущим соглашением вооруженные силы должны осуществлять режим экономии средств.

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