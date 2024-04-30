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Норвегия увеличит помощь Украине

Норвегия увеличит помощь Украине Норвегия увеличит помощь Украине в этом году на 7 млрд норвежских крон (633 млн долларов) до общей суммы в 22 млрд крон (почти 2 млрд долларов).
Другие страны
30 апреля 2024 г. 19:12
Норвегия увеличит помощь Украине

Норвегия увеличит помощь Украине в этом году на 7 млрд норвежских крон (633 млн долларов) до общей суммы в 22 млрд крон (почти 2 млрд долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Как отметил премьер после встречи с оппозиционными лидерами, такая сумма будет заложена в пересмотренном государственном бюджете в следующем месяце.

Ранее министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам заявил, что власти страны передадут Украине 13 млн долларов на обслуживание танков Leopard 2 A4.

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