В Бангладеш из-за жары погибли не менее 10 человек

По меньшей мере 10 человек стали жертвами экстремально жаркой погоды за последнюю неделю в Бангладеш.

По меньшей мере 10 человек стали жертвами экстремально жаркой погоды за последнюю неделю в Бангладеш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Dhaka Tribune.

Температура в 17 регионах южноазиатской республики бьет рекорды для нынешнего времени года. Она поднялась выше 40 градусов по Цельсию, а в Дакке достигла 41 градуса. Синоптики предупреждают, что аномальная жара сохранится в ближайшие дни.

Сложная погодная ситуация наблюдается в центральных и южных штатах соседней с Бангладеш Индии. Температура в Нью-Дели на несколько градусов превышает норму и приближается к 40 градусам при отсутствии ветра. В Одише, Западной Бенгалии, Бихаре было зафиксировано 45 градусов. В южном штате Керала из-за жары умерли два человека.

Власти предупреждают население воздерживаться от прогулок на улице в дневное время, пить много воды и избегать физических нагрузок в жаркое время.