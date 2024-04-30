Президент Чехии призвал к принятию евро в стране

Президент Чехии Петр Павел призвал к принятию республикой единой европейской валюты.

Президент Чехии Петр Павел призвал к принятию республикой единой европейской валюты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава государства заявил на международной конференции "20 лет членства Чехии в ЕС: видение расширенной Европы".

"Если мы хотим играть в высшей лиге, то логично [возникает вопрос], например, о принятии евро. Опыт стран, которые уже перешли на расчеты в евро, подтверждает, что недовольны только те, кто его не использует", - сказал он.

О необходимости начать осуществлять конкретные шаги в направлении перевода Чехии на расчеты в евро Павел впервые заявил в новогоднем обращении к согражданам. Четыре из пяти партий действующей правительственной коалиции республики поддерживают эту инициативу.