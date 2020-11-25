Во Вьетнаме предупредили о риске повторной вспышки СOVID-19 в стране

Министр здравоохранения Вьетнама заявил, что необходимо ужесточить контроль за всеми въезжающими в страну из-за рубежа

Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг предупредил о риске повторной вспышки в стране пандемии коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на прошедшем в режиме видеоконференции общереспубликанском совещании, посвященном профилактике и борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Следует отметить, что риск повторного распространения COVID-19 во Вьетнаме очень велик, несмотря на то, что внутри страны не было обнаружено новых случаев заболевания на протяжении уже 83 дней. Количество случаев заражения COVID-19 в странах по всему миру продолжает расти, поэтому существует весьма серьезный риск завоза этой инфекции и в нашу страну", - сказал министр.

По его словам, для того чтобы не допустить повторного распространения коронавируса, необходимо повысить эффективности борьбы с ней, в том числе и за счет ужесточения контроля за всеми въезжающими во Вьетнам из-за рубежа. Министр обратил внимание на то, что особенно опасным источником возможного распространения инфекции остается нелегальная трансграничная миграция.

Только с начала этого года во Вьетнам, согласно официальным данным, нелегально проникли более 20 тыс. мигрантов из соседних стран.