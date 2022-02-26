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Во Франции задержали судно РФ с автомобилями за нарушение режима санкций

Во Франции задержали судно РФ с автомобилями за нарушение режима санкций Таможня французского региона Нормандия задержала в субботу коммерческое судно под российским флагом, перевозившему автомобили в Санкт-Петербург.
Другие страны
26 февраля 2022 г. 17:09
Во Франции задержали судно РФ с автомобилями за нарушение режима санкций

Таможня французского региона Нормандия задержала в субботу коммерческое судно под российским флагом, перевозившему автомобили в Санкт-Петербург.

Как передает Report, газета Le Figaro пишет, что вероятно оно принадлежало российскому предприятию, подпавшему под принятые ЕС против Москвы санкции.

Катера таможни и жандармерии сопроводили в Булонь-сюр-Мер судно для перевозки транспортных средств Baltic Leader под российским флагом, вышедшее из Руана. Таможня проводит в настоящее время расследование относительно возможной причастности к нарушению нового санкционного режима Евросоюза, объясняют в префектуре.

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Версия на английском языке France seizes Russian ship carrying vehicles over violating sanctions regime

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