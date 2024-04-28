Во Франции задержали двух человек по подозрению в попытке порчи экспонатов

Правоохранители в Париже задержали двух человек на входе в один из самых известных музеев Франции Орсе по подозрению в попытке порчи его экспонатов.
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Как отмечается, у подозреваемых, одетых в футболки с названием экологического движения "Продовольственный ответ" (Riposte alimentaire), с собой были клей и вязкая беловатая смесь.
"Два человека были задержаны в воскресенье утром на входе в музей Орсе в Париже по подозрению в попытке порчи имущества", - передает агентство.
По словам источника, задержанные уже известны правоохранительным органам в связи с ранее совершенными "действиями по препятствованию движения транспорта". Позднее они были заключены под стражу.