Во Франции задержали 11 человек, подозреваемых в поддержке теракта в Ницце

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники спецподразделений полиции Франции задержали 11 человек, подозреваемых в материально-технической поддержке совершившего теракт на набережной в городе Ницца Мохамеда Лахуайеджа Бухлеля.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по словам силовиков, у следствия есть прямые и косвенные доказательства причастности задержанных к организации теракта 14 июля 2016 года, унесшего жизни 86 человек.

"Это граждане одной из стран Ближнего Востока. Мы проверяем их также на причастность к оказанию логистических услуг исполнителю теракта", - прокомментировали в полиции.

Все подозреваемые задержаны, по-меньшей мере, на 96 часов.