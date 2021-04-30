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Во Франции выявили случай заражения индийским штаммом COVID-19

Во Франции выявили случай заражения индийским штаммом COVID-19 Случай заражения индийским штаммом коронавируса подтвержден медицинскими службами в департаменте Ло и Гарона на юго-западе Франции.
Другие страны
30 апреля 2021 г. 06:06
Во Франции выявили случай заражения индийским штаммом COVID-19

Случай заражения индийским штаммом коронавируса подтвержден медицинскими службами в департаменте Ло и Гарона на юго-западе Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг глава регионального агентства здравоохранения региона Новая Аквитания Бенуа Эльбоод.

"Это первый подтвержденный случай в нашем регионе, (в департаменте) Ло и Гарона. Он был выявлен по итогам исследований в лаборатории Тулузы, - рассказал он в эфире телеканала BFM. - Мы подозреваем, что это более заразный вариант, который немного сильнее сопротивляется вакцинам, хотя пока нет исследований, которые бы позволяли уверенно говорить об этом".

Новый штамм выявили у француза, который прибыл в страну из Индии. В ходе дополнительной проверки после прилета у него выявили инфицирование коронавирусом и отправили его анализы в лабораторию. Власти обязали путешественника самоизолироваться и провели масштабную проверку среди людей, с которыми он контактировал.

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