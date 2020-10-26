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Во Франции впервые выявили более 50 тысяч случаев заражения COVID-19

Во Франции впервые выявили более 50 тысяч случаев заражения COVID-19 Медики во Франции выявили 52 010 новых случаев коронавируса за сутки, это рекордный показатель.
Другие страны
26 октября 2020 г. 01:30
Во Франции впервые выявили более 50 тысяч случаев заражения COVID-19

Медики во Франции выявили 52 010 новых случаев коронавируса за сутки, это рекордный показатель.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных санитарного агентства республики Santé Publique.

Накануне было выявлено более 45 тыс заразившихся за сутки. Тем самым, согласно последним данным, в стране впервые зафиксировано более 50 тыс суточных заражений с начала эпидемии.

По данным ведомства, всего во Франции подтверждены 1 138 507 случаев COVID-19. В целом скончался 34 761 пациент с коронавирусом, 116 из их числа - за последние сутки.

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Версия на азербайджанском языке Fransada bir gündə 52 mindən çox yoluxma qeydə alındı

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