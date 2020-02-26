Во Франции трое человек заболели коронавирусом, один скончался

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены на территории Франции за ночь, один из заболевших скончался, заявил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, общее число выявленных и подтвержденных случаев заболевания во Франции достигло 17 человек.

По словам Саломона, один из заболевших находится в тяжелом состоянии в больнице Амьена, второй, прибывший из Италии мужчина, - в лечебном заведении в Страсбурге. Третий - госпитализированный в Париже накануне француз в возрасте 60 лет - пребывал в крайне тяжелом состоянии и умер этой ночью.