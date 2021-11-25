Во Франции ревакцинация станет обязательной с середины января 2022 года

Власти Франции аннулируют после 15 января все санитарные пропуска, выданные совершеннолетним жителям страны, если они не пройдут ревакцинацию.

Власти Франции аннулируют после 15 января все санитарные пропуска, выданные совершеннолетним жителям страны, если они не пройдут ревакцинацию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Париже министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

"С 15 января все санитарные пропуска граждан от 18 до 65 лет, которые не получат бустерную дозу, будут деактивированы. У людей будет 2 месяца, чтобы получить третью дозу. К тому моменту у большинства пройдет от 5 до 7 месяцев с момента прохождения полного курса вакцинации", - сказал он.