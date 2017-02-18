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    Во Франции произошла серия взрывов на газовом хранилище

    Взрывы начались около часа ночи по местному времени и продолжались более двух часов

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Серия взрывов произошла на газовом хранилище в районе коммуны Жонкьер на юге Франции, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Взрывы начались около часа ночи по местному времени и продолжались более двух часов. В результате аварии никто не пострадал.

    Пожарные и жандармы организовали оцепление вокруг опасного участка. На момент написания текста они продолжают бороться с огнем, чтобы тот не перекинулся на близлежащие здания. Население прилегающих территорий эвакуировали.

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