Во Франции произошла серия взрывов на газовом хранилище

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Серия взрывов произошла на газовом хранилище в районе коммуны Жонкьер на юге Франции, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Взрывы начались около часа ночи по местному времени и продолжались более двух часов. В результате аварии никто не пострадал.

Пожарные и жандармы организовали оцепление вокруг опасного участка. На момент написания текста они продолжают бороться с огнем, чтобы тот не перекинулся на близлежащие здания. Население прилегающих территорий эвакуировали.