Во Франции первую дозу вакцины от COVID-19 получили 10 млн жителей

Во Франции уже 10 миллионов человек получили первую дозу вакцины от коронавируса.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.
"Страна пересекла порог в 10 миллионов человек, которые получили первую дозу вакцины. Таким образом, мы на неделю опережаем поставленную мною цель", - сказал Кастекс.
Он подчеркнул, что следующая цель - 20 миллионов привитых.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что страна к лету вакцинирует всех взрослых желающих граждан. Позже политик сообщил, что все французы младше 50 лет смогут привиться с середины июля.