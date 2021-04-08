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Во Франции первую дозу вакцины от COVID-19 получили 10 млн жителей

Во Франции первую дозу вакцины от COVID-19 получили 10 млн жителей Во Франции уже 10 миллионов человек получили первую дозу вакцины от коронавируса.
Другие страны
8 апреля 2021 г. 18:18
Во Франции первую дозу вакцины от COVID-19 получили 10 млн жителей

Во Франции уже 10 миллионов человек получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"Страна пересекла порог в 10 миллионов человек, которые получили первую дозу вакцины. Таким образом, мы на неделю опережаем поставленную мною цель", - сказал Кастекс.

Он подчеркнул, что следующая цель - 20 миллионов привитых.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что страна к лету вакцинирует всех взрослых желающих граждан. Позже политик сообщил, что все французы младше 50 лет смогут привиться с середины июля.

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