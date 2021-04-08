Во Франции первую дозу вакцины от COVID-19 получили 10 млн жителей

Во Франции уже 10 миллионов человек получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Во Франции уже 10 миллионов человек получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"Страна пересекла порог в 10 миллионов человек, которые получили первую дозу вакцины. Таким образом, мы на неделю опережаем поставленную мною цель", - сказал Кастекс.

Он подчеркнул, что следующая цель - 20 миллионов привитых.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что страна к лету вакцинирует всех взрослых желающих граждан. Позже политик сообщил, что все французы младше 50 лет смогут привиться с середины июля.