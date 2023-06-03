Во Франции обвинили партию Ле Пен в связях с Москвой

Французская партия "Национальное объединение" возглавляемая Марин Ле Пен, создала "особые отношения" с Москвой, что выражается в близких взглядах как на политику, так и на геополитику, а также на схожих ценностях.

Французская партия "Национальное объединение" возглавляемая Марин Ле Пен, создала "особые отношения" с Москвой, что выражается в близких взглядах как на политику, так и на геополитику, а также на схожих ценностях.

Как передает Report, об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на французские источники.

В докладе отмечается, что позиция Национального объединения полностью "соответствует российской риторике". Ле Пен и ее партия считают, что Крым российским, несмотря на противоположный консенсус Запада по этому вопросу. Так также упоминаются поездки важных партийных деятелей, в том числе депутатов Тьерри Мариани и Филиппа Оливье в Крым и Донбасс.

Также депутаты считают, что кредит в размере 9 млн евро, взятый "Национальным фронтом" в российском банке в 2014 году, мог повлиять на позиции партии.