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Во Франции обвинили партию Ле Пен в связях с Москвой

Во Франции обвинили партию Ле Пен в связях с Москвой Французская партия "Национальное объединение" возглавляемая Марин Ле Пен, создала "особые отношения" с Москвой, что выражается в близких взглядах как на политику, так и на геополитику, а также на схожих ценностях.
Другие страны
3 июня 2023 г. 16:16
Во Франции обвинили партию Ле Пен в связях с Москвой

Французская партия "Национальное объединение" возглавляемая Марин Ле Пен, создала "особые отношения" с Москвой, что выражается в близких взглядах как на политику, так и на геополитику, а также на схожих ценностях.

Как передает Report, об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на французские источники.

В докладе отмечается, что позиция Национального объединения полностью "соответствует российской риторике". Ле Пен и ее партия считают, что Крым российским, несмотря на противоположный консенсус Запада по этому вопросу. Так также упоминаются поездки важных партийных деятелей, в том числе депутатов Тьерри Мариани и Филиппа Оливье в Крым и Донбасс.

Также депутаты считают, что кредит в размере 9 млн евро, взятый "Национальным фронтом" в российском банке в 2014 году, мог повлиять на позиции партии.

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