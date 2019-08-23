Во Франции начали расследование в связи с делом Эпштейна

Парижская прокуратура начала предварительное расследование с целью выяснить, не совершались ли в отношении французских граждан преступления на сексуальной почве, связанные с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил прокурор Парижа Реми Эйтц.

По его словам, расследование будет вестись по подозрению в совершении изнасилований и агрессивных сексуальных действий. Как пояснил прокурор, следствие будет выяснять, имели ли место такие акты в отношении французских граждан как на французской территории, так и вне ее.

Ходатайство об открытии расследования было подано в прокуратуру в конце июля французской ассоциацией Innocence en danger ("невинность в опасности"). Она сообщила, что располагает показаниями десяти человек, пострадавших от насилия со стороны Д.Эпштейна.

Напомним, что Д.Эпштейн был арестован правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля. 10 августа он совершил самоубийство в камере одной из тюрем Нью-Йорка.