Во Франции мужчина напал на людей, есть погибшие

Во Франции злоумышленник напал на жителей коммуны Шоле на западе страны, в результате чего погибли два человека

Во Франции злоумышленник напал на жителей коммуны Шоле на западе страны, в результате чего погибли два человека.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Сначала 35-летний мужчина, известный полиции по ряду правонарушений, напал на человека в холле дома, где он проживал. Он нанес жертве несколько ударов по голове, в результате чего она скончалась. Затем преступник отправился в парк, где атаковал 83-летнего мужчину — он скончался по дороге в больницу — и 81-летнюю женщину — ей оказали помощь на месте, и ее жизни ничего не угрожает.

После этого нападавший вернулся в свою квартиру, где его задержала полиция. По предварительной информации следователей, речь пока не идет о преступлении террористического характера. Мотивы нападения пока не установлены. Правоохранители выясняют, имелось ли у преступника оружие.