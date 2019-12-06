​Во Флориде в перестрелке с полицией убиты два человека

Двое подозреваемых в попытке ограбления магазина, угоне машины и захвате заложника были убиты в четверг в перестрелке с полицией в южной части американского штата Флорида.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, двое мужчин попытались ограбить ювелирный магазин, а после этого угнали грузовую машину компании экспресс-доставки UPS. Они взяли в заложники водителя и открыли огонь по преследовавшим их полицейским.

Злоумышленники были застрелены сотрудниками правоохранительных органов. О судьбе заложника информации пока не приводится. По предварительным данным, никто из полицейских не пострадал.