​Внук призывает короля Саудовской Аравии отказаться от престола

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Высокопоставленный саудовский принц озвучил беспрецедентный призыв к королю Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду отказаться от престола в связи с колоссальными проблемами в королевстве – войной, падением цен на нефть и критикой действий власти во время паломничества мусульман в Мекку.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, по словам принца, имя которого не разглашается из соображений безопасности, в королевской семье растет обеспокоенность управлением страной королем Салманом, который взошел на престол в январе.

Также сообщается, что принц ранее в этом месяце написал два письма с призывом к деду сдать власть.

«Король находится не в стабильном состоянии и на самом деле сын короля (Мохаммед бин Салман, — Ред.) правит королевством. Поэтому четыре или, возможно, пять из моих дядей в ближайшее время встретятся, чтобы обсудить письма. Они составляют план при участии большого количества племянников. Многие из которых очень в этом заинтересованы», — рассказал он.