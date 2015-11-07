Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Вместо Estonian Air Таллин запустил Nordic Aviation.

Как передает Report со ссылкой на эстонские СМИ, новая национальная авиакомпания начнёт полёты с 8 ноября.

Перевозчик будет обслуживать пока восемь направлений: Амстердам, Брюссель, Копенгаген, Стокгольм, Осло, Киев, Тронхейм и Вильнюс.

Правительство прибалтийской республики 7 ноября ликвидировало Estonian Air. Это пришлось сделать из-за требований Еврокомиссии, которая настаивала на погашении государственного субсидирования. В противном случае были бы нарушены законы ЕС о правилах перевозок.