Власти Японии утвердили отмену с 1 октября режима ЧС, введенного из-за COVID-19

Правительство Японии утвердило отмену с 1 октября режима чрезвычайной ситуации (ЧС), а также режима усиленных мер против коронавируса, которые действуют в стране с начала лета. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на заседании правительственног

Правительство Японии утвердило отмену с 1 октября режима чрезвычайной ситуации (ЧС), а также режима усиленных мер против коронавируса, которые действуют в стране с начала лета. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на заседании правительственного штаба по мерам против распространения инфекции заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга.

"В нашей стране снижается число новых случаев заражения и уменьшается нагрузка на медицинскую систему. В этой связи принято решение отменить режимы ЧС и усиленных мер по завершении срока их действия 30 сентября", - сказал глава правительства.

Режим ЧС действует до конца сентября в 19 префектурах. Среди них Токио, соседние Канагава, Сайтама, Тиба, а также западные Осака и Киото, северная Хоккайдо и южная Окинава. Более мягкий режим усиленных мер против COVID-19 применяется в восьми регионах страны, в том числе в префектурах Кагосима и Кумамото на юго-западе и в Фукусиме на северо-востоке.