Власти Великобритании хотят выселять из крупных городов подозреваемых в терроризме

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Великобритании согласилось на предложение Независимой комиссии по анализу законодательства в области терроризма выселять насильно из Лондона и других крупнейших городов подозреваемых в террористической деятельности. Об этом сообщила газета Evening Standard.

"Первоначально вице-премьер и глава Партии либеральных демократов Ник Клегг был против этой инициативы и предлагал ввести альтернативную меру, которая налагала жесткие ограничения на передвижение подозреваемых, - отмечает издание. - Однако, в конце концов, Клегг дал согласие на переселение из больших городов тех, кто попал под подозрение антитеррористических служб".

Возглавляющий Независимую комиссию судья Дэвид Андерсон заявил, что данная мера "способна лишить многих возможности плести заговоры против общества".

Газета указывает, что решения о насильственном переселении подозреваемых лиц будут приниматься судом "на основе выводов об их возможных террористических действиях", отмечает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.