Власти США освободили от торговых пошлин более 30 товаров из Китая

Власти США временно освободили от торговых пошлин 36 китайских товаров, данные меры в отношении которых были введены в сентябре 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из официального уведомления, размещенного в электронной базе Федерального реестра США (сборник официальных документов американского правительства).

"В этом уведомлении объявляется о решении торгового представителя США удовлетворить некоторые запросы об исключении [ряда товаров из-под действия пошлин]", - говорится в документе.

Как отмечается в сообщении, при принятии этого решения учитывалось множество факторов. В частности, некоторые из этих товаров оказались доступны для приобретения только у китайских производителей.