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Власти США освободили от торговых пошлин более 30 товаров из Китая

Власти США освободили от торговых пошлин более 30 товаров из Китая

Власти США временно освободили от торговых пошлин 36 китайских товаров, данные меры в отношении которых были введены в сентябре 2018 года. 

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из официального уведомления, размещенного в электронной базе Федерального реестра США (сборник официальных документов американского правительства).

"В этом уведомлении объявляется о решении торгового представителя США удовлетворить некоторые запросы об исключении [ряда товаров из-под действия пошлин]", - говорится в документе. 

Как отмечается в сообщении, при принятии этого решения учитывалось множество факторов. В частности, некоторые из этих товаров оказались доступны для приобретения только у китайских производителей.

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