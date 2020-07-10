О нас
Report Georgia

Власти США одобрили продажу Японии истребителей F-35

Власти США одобрили продажу Японии истребителей F-35 Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Японии 105 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 и сопутствующего оборудования к ним, общая сумма сделки оценивается в 23,11 млрд. долларов США.
Другие страны
10 июля 2020 г. 06:14
Власти США одобрили продажу Японии истребителей F-35

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Японии 105 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 и сопутствующего оборудования к ним, общая сумма сделки оценивается в 23,11 млрд. долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности министерства обороны США.

Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВC США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

"Предложенная продажа будет содействовать целям внешней политики и национальной безопасности США, повышая безопасность основного союзника, который является силой для обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для интересов национальной безопасности США жизненно важно помогать Японии в развитии и поддержании мощного и эффективного потенциала самообороны", - отмечается в сообщении.

Американская администрация уже уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодателей теперь есть 30 дней на изучение этого нового военного контракта и его одобрение или блокирование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Yaponiyaya F-35 təyyarələrini satacaq

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Мексике зафиксировали новый рекорд по числу случаев заражения COVID-19
В Мексике зафиксировали новый рекорд по числу случаев заражения COVID-19
10 июля 2020 г. 05:48
В Сингапуре начались всеобщие выборы в парламент
В Сингапуре начались всеобщие выборы в парламент
10 июля 2020 г. 04:43
В Бразилии выявили более 42 тыс. случаев коронавируса
В Бразилии выявили более 42 тыс. случаев коронавируса
10 июля 2020 г. 04:16
Временный президент Боливии заразилась коронавирусом
Временный президент Боливии заразилась коронавирусом
10 июля 2020 г. 02:47
В Нигерии боевики убили 35 военнослужащих
В Нигерии боевики убили 35 военнослужащих
9 июля 2020 г. 23:58
В мире за сутки от COVID-19 погибли 205 тыс. человек
В мире за сутки от COVID-19 погибли 205 тыс. человек
9 июля 2020 г. 23:22
В работе TikTok произошел сбой     
В работе TikTok произошел сбой     
9 июля 2020 г. 23:13
В Аргентине для лечения коронавируса используют шлем космонавтов
В Аргентине для лечения коронавируса используют "шлем космонавтов"
9 июля 2020 г. 22:43
В США считают, что страна не выбралась из первой волны COVID-19
В США считают, что страна не выбралась из первой волны COVID-19
9 июля 2020 г. 22:34
Полиция подтвердила информацию о смерти мэра Сеула
Полиция подтвердила информацию о смерти мэра Сеула
9 июля 2020 г. 22:20

Последние новости

06:14
Власти США одобрили продажу Японии истребителей F-35 Другие страны
05:48
В Мексике зафиксировали новый рекорд по числу случаев заражения COVID-19 Другие страны
05:27
"Мидтьюлланд" досрочно стал чемпионом Дании Футбол
04:43
В Сингапуре начались всеобщие выборы в парламент Другие страны
04:16
В Бразилии выявили более 42 тыс. случаев коронавируса Другие страны
03:57
В чемпионате Беларуси новый случай COVID-19 Футбол
03:29
В Иране слышны звуки взрывов В регионе
02:47
Временный президент Боливии заразилась коронавирусом Другие страны
02:38
Властям Турции сдались 100 террористов РКК В регионе
02:23
Погиб экс-футболист сборной Сингапура Футбол
01:52
АПЛ: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Астон Виллу" Футбол
01:41
Россия направит специалистов в Азербайджан для борьбы с коронавирусом В регионе
01:27
Эксперты прогнозируют рост цен на нефть выше $100 Энергетика
00:37
ФотоУмер сын народного артиста Азербайджана Искусство
00:29
В Москве за сутки умерли 28 пациентов с COVID-19 В регионе