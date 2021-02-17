О нас
Report Georgia
Аудио новости

Власти США начнут обработку заявок о предоставлении убежища

Власти США начнут обработку заявок о предоставлении убежища Администрация президента Джо Байдена начнет обработку заявок на предоставление убежища в США для некоторых категорий мигрантов с 19 февраля
Другие страны
17 февраля 2021 г. 01:15
Власти США начнут обработку заявок о предоставлении убежища

Администрация президента Джо Байдена начнет обработку заявок на предоставление убежища в США для некоторых категорий мигрантов с 19 февраля.

Как передает Report, б этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Начиная с 19 февраля Соединенные Штаты начнут обработку заявлений лиц, которые удовлетворяют соответствующим требованиям, чтобы рассмотреть их дела об убежище в США", - говорится в документе. Отмечается, что американские власти будут работать в тесной координации с правительством Мексики и неправительственными организациями.

Белый дом при этом призывает потенциальных мигрантов не предпринимать никаких самостоятельных действий и не пытаться в срочном порядке въехать в США. Американские власти планируют в скором времени создать систему виртуальной регистрации заявок на предоставление убежища, "доступ к которой можно будет получить из любого места".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Байден намерен завершить длительные военные операции США
Байден намерен завершить длительные военные операции США
16 февраля 2021 г. 23:39
В Индии 47 человек погибли в ДТП
ФотоВ Индии 47 человек погибли в ДТП
16 февраля 2021 г. 21:37
В Сочи начались трехсторонние консультации России, Турции и Ирана
В Сочи начались трехсторонние консультации России, Турции и Ирана
16 февраля 2021 г. 20:24
Умер глава сети отелей Marriott International
Умер глава сети отелей Marriott International
16 февраля 2021 г. 18:45
В США выявили 52 тысячи новых случаев COVID-19
В США выявили 52 тысячи новых случаев COVID-19
16 февраля 2021 г. 17:43
В Афинах сильный снегопад привел к транспортному коллапсу
В Афинах сильный снегопад привел к транспортному коллапсу
16 февраля 2021 г. 13:35
США отказались участвовать в переговорах по Сирии в Сочи
США отказались участвовать в переговорах по Сирии в Сочи
16 февраля 2021 г. 12:30
В Японии заявили, что часть вакцины от Pfizer в стране придется выбросить
В Японии заявили, что часть вакцины от Pfizer в стране придется выбросить
16 февраля 2021 г. 10:51
В Японии арестовали служащего почты, похитившего 2 млн почтовых марок
В Японии арестовали служащего почты, похитившего 2 млн почтовых марок
16 февраля 2021 г. 09:45
В Греции мужчина умер через восемь минут после прививки от коронавируса
В Греции мужчина умер через восемь минут после прививки от коронавируса
16 февраля 2021 г. 08:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi