Власти Польши решили выслать около 40 российских дипломатов

Польские власти приняли решение выслать из страны около 40 российских дипломатов за деятельность, которая не соответствует их дипломатическому статусу.

Польские власти приняли решение выслать из страны около 40 российских дипломатов за деятельность, которая не соответствует их дипломатическому статусу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду польский портал Onet со ссылкой на источники в правительстве страны.

По данным портала, рано утром в МИД был вызван посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Представитель польских спецслужб подтвердил факт составления списка из 40 российских дипломатов, которых власти Польши планируют выслать из страны.